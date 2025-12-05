- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
150
盈利交易:
105 (70.00%)
亏损交易:
45 (30.00%)
最好交易:
1.38 USD
最差交易:
-1.52 USD
毛利:
43.65 USD (6 789 pips)
毛利亏损:
-15.84 USD (1 746 pips)
最大连续赢利:
12 (4.83 USD)
最大连续盈利:
5.79 USD (8)
夏普比率:
0.39
交易活动:
4.13%
最大入金加载:
26.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
7.42
长期交易:
62 (41.33%)
短期交易:
88 (58.67%)
利润因子:
2.76
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
-0.35 USD
最大连续失误:
8 (-3.75 USD)
最大连续亏损:
-3.75 USD (8)
每月增长:
35.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.34 USD
最大值:
3.75 USD (7.16%)
相对跌幅:
结余:
7.16% (3.75 USD)
净值:
12.10% (13.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.38 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4.83 USD
最大连续亏损: -3.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
没有评论
