- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
105 (70.00%)
損失トレード:
45 (30.00%)
ベストトレード:
1.38 USD
最悪のトレード:
-1.52 USD
総利益:
43.65 USD (6 789 pips)
総損失:
-15.84 USD (1 746 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.83 USD)
最大連続利益:
5.79 USD (8)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
4.13%
最大入金額:
26.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
7.42
長いトレード:
62 (41.33%)
短いトレード:
88 (58.67%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
0.42 USD
平均損失:
-0.35 USD
最大連続の負け:
8 (-3.75 USD)
最大連続損失:
-3.75 USD (8)
月間成長:
35.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
3.75 USD (7.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.16% (3.75 USD)
エクイティによる:
12.10% (13.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.38 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +4.83 USD
最大連続損失: -3.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FBS-Real-5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
TradersWay-Live
|2.38 × 13
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
