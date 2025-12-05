シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Erc signal trading
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
105 (70.00%)
損失トレード:
45 (30.00%)
ベストトレード:
1.38 USD
最悪のトレード:
-1.52 USD
総利益:
43.65 USD (6 789 pips)
総損失:
-15.84 USD (1 746 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.83 USD)
最大連続利益:
5.79 USD (8)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
4.13%
最大入金額:
26.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
7.42
長いトレード:
62 (41.33%)
短いトレード:
88 (58.67%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
0.42 USD
平均損失:
-0.35 USD
最大連続の負け:
8 (-3.75 USD)
最大連続損失:
-3.75 USD (8)
月間成長:
35.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
3.75 USD (7.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.16% (3.75 USD)
エクイティによる:
12.10% (13.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.38 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +4.83 USD
最大連続損失: -3.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
レビューなし
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
