Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
150
이익 거래:
105 (70.00%)
손실 거래:
45 (30.00%)
최고의 거래:
1.38 USD
최악의 거래:
-1.52 USD
총 수익:
43.65 USD (6 789 pips)
총 손실:
-15.84 USD (1 746 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.83 USD)
연속 최대 이익:
5.79 USD (8)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
3.08%
최대 입금량:
26.91%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
7.42
롱(주식매수):
62 (41.33%)
숏(주식차입매도):
88 (58.67%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
0.19 USD
평균 이익:
0.42 USD
평균 손실:
-0.35 USD
연속 최대 손실:
8 (-3.75 USD)
연속 최대 손실:
-3.75 USD (8)
월별 성장률:
22.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.34 USD
최대한의:
3.75 USD (7.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.16% (3.75 USD)
자본금별:
12.10% (13.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.38 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +4.83 USD
연속 최대 손실: -3.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
리뷰 없음
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.