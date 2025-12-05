- 자본
- 축소
트레이드:
150
이익 거래:
105 (70.00%)
손실 거래:
45 (30.00%)
최고의 거래:
1.38 USD
최악의 거래:
-1.52 USD
총 수익:
43.65 USD (6 789 pips)
총 손실:
-15.84 USD (1 746 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.83 USD)
연속 최대 이익:
5.79 USD (8)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
3.08%
최대 입금량:
26.91%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
7.42
롱(주식매수):
62 (41.33%)
숏(주식차입매도):
88 (58.67%)
수익 요인:
2.76
기대수익:
0.19 USD
평균 이익:
0.42 USD
평균 손실:
-0.35 USD
연속 최대 손실:
8 (-3.75 USD)
연속 최대 손실:
-3.75 USD (8)
월별 성장률:
22.12%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.34 USD
최대한의:
3.75 USD (7.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.16% (3.75 USD)
자본금별:
12.10% (13.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.38 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +4.83 USD
연속 최대 손실: -3.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
36%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
5
0%
150
70%
3%
2.75
0.19
USD
USD
12%
1:500