Signale / MetaTrader 4 / Erc signal trading
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
150
Gewinntrades:
105 (70.00%)
Verlusttrades:
45 (30.00%)
Bester Trade:
1.38 USD
Schlechtester Trade:
-1.52 USD
Bruttoprofit:
43.65 USD (6 789 pips)
Bruttoverlust:
-15.84 USD (1 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.79 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
4.13%
Max deposit load:
26.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
7.42
Long-Positionen:
62 (41.33%)
Short-Positionen:
88 (58.67%)
Profit-Faktor:
2.76
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.75 USD (8)
Wachstum pro Monat :
35.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.34 USD
Maximaler:
3.75 USD (7.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.16% (3.75 USD)
Kapital:
12.10% (13.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.38 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
Keine Bewertungen
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.