- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
150
Gewinntrades:
105 (70.00%)
Verlusttrades:
45 (30.00%)
Bester Trade:
1.38 USD
Schlechtester Trade:
-1.52 USD
Bruttoprofit:
43.65 USD (6 789 pips)
Bruttoverlust:
-15.84 USD (1 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.79 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
4.13%
Max deposit load:
26.91%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
7.42
Long-Positionen:
62 (41.33%)
Short-Positionen:
88 (58.67%)
Profit-Faktor:
2.76
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.75 USD (8)
Wachstum pro Monat :
35.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.34 USD
Maximaler:
3.75 USD (7.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.16% (3.75 USD)
Kapital:
12.10% (13.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.38 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
36%
0
0
USD
USD
97
USD
USD
5
0%
150
70%
4%
2.75
0.19
USD
USD
12%
1:500