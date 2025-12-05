SeñalesSecciones
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
105 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
45 (30.00%)
Mejor transacción:
1.38 USD
Peor transacción:
-1.52 USD
Beneficio Bruto:
43.65 USD (6 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.84 USD (1 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.79 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
4.13%
Carga máxima del depósito:
26.91%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
7.42
Transacciones Largas:
62 (41.33%)
Transacciones Cortas:
88 (58.67%)
Factor de Beneficio:
2.76
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
0.42 USD
Pérdidas medias:
-0.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.75 USD (8)
Crecimiento al mes:
35.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.34 USD
Máxima:
3.75 USD (7.16%)
Reducción relativa:
De balance:
7.16% (3.75 USD)
De fondos:
12.10% (13.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.38 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +4.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
No hay comentarios
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
