Total de Trades:
150
Transacciones Rentables:
105 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
45 (30.00%)
Mejor transacción:
1.38 USD
Peor transacción:
-1.52 USD
Beneficio Bruto:
43.65 USD (6 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.84 USD (1 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.79 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
4.13%
Carga máxima del depósito:
26.91%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
7.42
Transacciones Largas:
62 (41.33%)
Transacciones Cortas:
88 (58.67%)
Factor de Beneficio:
2.76
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
0.42 USD
Pérdidas medias:
-0.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.75 USD (8)
Crecimiento al mes:
35.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.34 USD
Máxima:
3.75 USD (7.16%)
Reducción relativa:
De balance:
7.16% (3.75 USD)
De fondos:
12.10% (13.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1.38 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +4.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
