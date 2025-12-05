- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
105 (70.00%)
Убыточных трейдов:
45 (30.00%)
Лучший трейд:
1.38 USD
Худший трейд:
-1.52 USD
Общая прибыль:
43.65 USD (6 789 pips)
Общий убыток:
-15.84 USD (1 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.79 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
7.42
Длинных трейдов:
62 (41.33%)
Коротких трейдов:
88 (58.67%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-0.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.75 USD (8)
Прирост в месяц:
35.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
3.75 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.16% (3.75 USD)
По эквити:
12.10% (13.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
