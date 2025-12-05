СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Erc signal trading
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
105 (70.00%)
Убыточных трейдов:
45 (30.00%)
Лучший трейд:
1.38 USD
Худший трейд:
-1.52 USD
Общая прибыль:
43.65 USD (6 789 pips)
Общий убыток:
-15.84 USD (1 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.79 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
7.42
Длинных трейдов:
62 (41.33%)
Коротких трейдов:
88 (58.67%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.42 USD
Средний убыток:
-0.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.75 USD (8)
Прирост в месяц:
35.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
3.75 USD (7.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.16% (3.75 USD)
По эквити:
12.10% (13.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.38 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4.83 USD
Макс. убыток в серии: -3.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Erc signal trading
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
97
USD
5
0%
150
70%
4%
2.75
0.19
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.