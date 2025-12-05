- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
63 (67.74%)
Loss Trade:
30 (32.26%)
Best Trade:
1.28 USD
Worst Trade:
-1.27 USD
Profitto lordo:
23.21 USD (3 502 pips)
Perdita lorda:
-8.64 USD (773 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (4.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
8.16%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
3.89
Long Trade:
32 (34.41%)
Short Trade:
61 (65.59%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.29 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.75 USD (8)
Crescita mensile:
21.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
3.75 USD (7.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.16% (3.75 USD)
Per equità:
2.28% (1.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDJPY
|29
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|896
|USDJPY
|1.9K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.28 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4.83 USD
Massima perdita consecutiva: -3.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
