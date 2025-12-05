- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (32.26%)
En iyi işlem:
1.28 USD
En kötü işlem:
-1.27 USD
Brüt kâr:
23.21 USD (3 502 pips)
Brüt zarar:
-8.64 USD (773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
32 (34.41%)
Satış işlemleri:
61 (65.59%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.75 USD (8)
Aylık büyüme:
21.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
3.75 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (3.75 USD)
Varlığa göre:
2.28% (1.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|USDJPY
|29
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|5
|USDJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|896
|USDJPY
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.28 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
İnceleme yok