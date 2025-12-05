SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Erc signal trading
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (32.26%)
En iyi işlem:
1.28 USD
En kötü işlem:
-1.27 USD
Brüt kâr:
23.21 USD (3 502 pips)
Brüt zarar:
-8.64 USD (773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.16%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
3.89
Alış işlemleri:
32 (34.41%)
Satış işlemleri:
61 (65.59%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.75 USD (8)
Aylık büyüme:
21.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
3.75 USD (7.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.16% (3.75 USD)
Varlığa göre:
2.28% (1.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 64
USDJPY 29
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 5
USDJPY 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 896
USDJPY 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.28 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
