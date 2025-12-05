- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
105 (70.00%)
Negociações com perda:
45 (30.00%)
Melhor negociação:
1.38 USD
Pior negociação:
-1.52 USD
Lucro bruto:
43.65 USD (6 789 pips)
Perda bruta:
-15.84 USD (1 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.79 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
26.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
7.42
Negociações longas:
62 (41.33%)
Negociações curtas:
88 (58.67%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.42 USD
Perda média:
-0.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.75 USD (8)
Crescimento mensal:
35.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.34 USD
Máximo:
3.75 USD (7.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.16% (3.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.10% (13.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|78
|USDJPY
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|10
|USDJPY
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.38 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4.83 USD
Máxima perda consecutiva: -3.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.89 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
