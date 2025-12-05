SinaisSeções
Eduard Amable Riascos Chamorro

Erc signal trading

Eduard Amable Riascos Chamorro
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
105 (70.00%)
Negociações com perda:
45 (30.00%)
Melhor negociação:
1.38 USD
Pior negociação:
-1.52 USD
Lucro bruto:
43.65 USD (6 789 pips)
Perda bruta:
-15.84 USD (1 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.79 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
26.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
7.42
Negociações longas:
62 (41.33%)
Negociações curtas:
88 (58.67%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.42 USD
Perda média:
-0.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.75 USD (8)
Crescimento mensal:
35.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.34 USD
Máximo:
3.75 USD (7.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.16% (3.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.10% (13.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 78
USDJPY 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 10
USDJPY 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.5K
USDJPY 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.38 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +4.83 USD
Máxima perda consecutiva: -3.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
0.89 × 9
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.54 × 26
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
Sem comentários
2025.12.12 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
