Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live17 0.16 × 91 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live06 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live32 0.73 × 100 ICMarketsSC-Live12 0.83 × 6 Pepperstone-Edge07 0.86 × 7 ICMarkets-Live14 0.89 × 9 ICMarketsSC-Live10 1.28 × 610 ICMarketsSC-Live33 1.37 × 321 RoboForex-ECN 1.75 × 299 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 2.29 × 17 TradersWay-Live 2.38 × 13 RSGFinance-Live 2.54 × 26 ICMarkets-Live03 4.00 × 1 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.56 × 158 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou