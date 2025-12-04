- 成长
交易:
3 407
盈利交易:
1 864 (54.71%)
亏损交易:
1 543 (45.29%)
最好交易:
268.20 USD
最差交易:
-292.86 USD
毛利:
21 071.80 USD (886 989 pips)
毛利亏损:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
最大连续赢利:
39 (23.78 USD)
最大连续盈利:
458.75 USD (31)
夏普比率:
0.03
交易活动:
46.44%
最大入金加载:
4.33%
最近交易:
32 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.55
长期交易:
2 035 (59.73%)
短期交易:
1 372 (40.27%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
11.30 USD
平均损失:
-11.05 USD
最大连续失误:
48 (-395.09 USD)
最大连续亏损:
-1 407.29 USD (21)
每月增长:
64.36%
年度预测:
780.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 837.22 USD
最大值:
2 590.95 USD (94.09%)
相对跌幅:
结余:
94.09% (2 590.95 USD)
净值:
7.83% (522.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1424
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|158K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +268.20 USD
最差交易: -293 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +23.78 USD
最大连续亏损: -395.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
没有评论
