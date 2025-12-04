- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 408
Negociações com lucro:
1 865 (54.72%)
Negociações com perda:
1 543 (45.28%)
Melhor negociação:
268.20 USD
Pior negociação:
-292.86 USD
Lucro bruto:
21 078.07 USD (887 623 pips)
Perda bruta:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (23.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
458.75 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
46.44%
Depósito máximo carregado:
4.33%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
2 036 (59.74%)
Negociações curtas:
1 372 (40.26%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
11.30 USD
Perda média:
-11.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-395.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 407.29 USD (21)
Crescimento mensal:
64.51%
Previsão anual:
782.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 837.22 USD
Máximo:
2 590.95 USD (94.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.09% (2 590.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.83% (522.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1425
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|158K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +268.20 USD
Pior negociação: -293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +23.78 USD
Máxima perda consecutiva: -395.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-52%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
62
100%
3 408
54%
46%
1.23
1.18
USD
USD
94%
1:500