Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 comentários
62 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -52%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 408
Negociações com lucro:
1 865 (54.72%)
Negociações com perda:
1 543 (45.28%)
Melhor negociação:
268.20 USD
Pior negociação:
-292.86 USD
Lucro bruto:
21 078.07 USD (887 623 pips)
Perda bruta:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (23.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
458.75 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
46.44%
Depósito máximo carregado:
4.33%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
2 036 (59.74%)
Negociações curtas:
1 372 (40.26%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
11.30 USD
Perda média:
-11.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-395.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 407.29 USD (21)
Crescimento mensal:
64.51%
Previsão anual:
782.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 837.22 USD
Máximo:
2 590.95 USD (94.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
94.09% (2 590.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.83% (522.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1425
USDJPY 770
GBPUSD 387
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY -492
GBPUSD -180
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 158K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.3K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +268.20 USD
Pior negociação: -293 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +23.78 USD
Máxima perda consecutiva: -395.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
44 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
