SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXG
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 avis
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -65%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 271
Bénéfice trades:
1 758 (53.74%)
Perte trades:
1 513 (46.25%)
Meilleure transaction:
268.20 USD
Pire transaction:
-292.86 USD
Bénéfice brut:
18 360.88 USD (812 448 pips)
Perte brute:
-16 279.43 USD (726 668 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (23.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
458.75 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
91.90%
Charge de dépôt maximale:
3.94%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
1 924 (58.82%)
Courts trades:
1 347 (41.18%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
10.44 USD
Perte moyenne:
-10.76 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-395.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 407.29 USD (21)
Croissance mensuelle:
112.76%
Prévision annuelle:
1 368.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 837.22 USD
Maximal:
2 590.95 USD (94.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.09% (2 590.95 USD)
Par fonds propres:
7.35% (379.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1295
USDJPY 766
GBPUSD 384
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
USDJPY -519
GBPUSD -200
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 114K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.9K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.20 USD
Pire transaction: -293 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +23.78 USD
Perte consécutive maximale: -395.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
44 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXG
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
5.2K
USD
59
100%
3 271
53%
92%
1.12
0.64
USD
94%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.