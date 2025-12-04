シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FXG
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
レビュー0件
62週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -52%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 408
利益トレード:
1 865 (54.72%)
損失トレード:
1 543 (45.28%)
ベストトレード:
268.20 USD
最悪のトレード:
-292.86 USD
総利益:
21 078.07 USD (887 623 pips)
総損失:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
最大連続の勝ち:
39 (23.78 USD)
最大連続利益:
458.75 USD (31)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
46.44%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
2 036 (59.74%)
短いトレード:
1 372 (40.26%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
11.30 USD
平均損失:
-11.05 USD
最大連続の負け:
48 (-395.09 USD)
最大連続損失:
-1 407.29 USD (21)
月間成長:
64.51%
年間予想:
782.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 837.22 USD
最大の:
2 590.95 USD (94.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.09% (2 590.95 USD)
エクイティによる:
7.83% (522.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1425
USDJPY 770
GBPUSD 387
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY -492
GBPUSD -180
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 158K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.3K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +268.20 USD
最悪のトレード: -293 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +23.78 USD
最大連続損失: -395.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
44 より多く...
レビューなし
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FXG
30 USD/月
-52%
0
0
USD
7.1K
USD
62
100%
3 408
54%
46%
1.23
1.18
USD
94%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください