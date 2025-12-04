- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 408
利益トレード:
1 865 (54.72%)
損失トレード:
1 543 (45.28%)
ベストトレード:
268.20 USD
最悪のトレード:
-292.86 USD
総利益:
21 078.07 USD (887 623 pips)
総損失:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
最大連続の勝ち:
39 (23.78 USD)
最大連続利益:
458.75 USD (31)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
46.44%
最大入金額:
4.33%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
2 036 (59.74%)
短いトレード:
1 372 (40.26%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
11.30 USD
平均損失:
-11.05 USD
最大連続の負け:
48 (-395.09 USD)
最大連続損失:
-1 407.29 USD (21)
月間成長:
64.51%
年間予想:
782.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 837.22 USD
最大の:
2 590.95 USD (94.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.09% (2 590.95 USD)
エクイティによる:
7.83% (522.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1425
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|158K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +268.20 USD
最悪のトレード: -293 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +23.78 USD
最大連続損失: -395.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
