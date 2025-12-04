SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FXG
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 Bewertungen
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -52%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 408
Gewinntrades:
1 865 (54.72%)
Verlusttrades:
1 543 (45.28%)
Bester Trade:
268.20 USD
Schlechtester Trade:
-292.86 USD
Bruttoprofit:
21 078.07 USD (887 623 pips)
Bruttoverlust:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (23.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
458.75 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
46.44%
Max deposit load:
4.33%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
2 036 (59.74%)
Short-Positionen:
1 372 (40.26%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
48 (-395.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 407.29 USD (21)
Wachstum pro Monat :
64.51%
Jahresprognose:
782.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 837.22 USD
Maximaler:
2 590.95 USD (94.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.09% (2 590.95 USD)
Kapital:
7.83% (522.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1425
USDJPY 770
GBPUSD 387
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY -492
GBPUSD -180
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 158K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.3K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +268.20 USD
Schlechtester Trade: -293 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -395.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
noch 44 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.