Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 отзывов
60 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -52%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 405
Прибыльных трейдов:
1 862 (54.68%)
Убыточных трейдов:
1 543 (45.32%)
Лучший трейд:
268.20 USD
Худший трейд:
-292.86 USD
Общая прибыль:
21 057.42 USD (885 539 pips)
Общий убыток:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (23.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.75 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.29%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
2 033 (59.71%)
Коротких трейдов:
1 372 (40.29%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
11.31 USD
Средний убыток:
-11.05 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-395.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 407.29 USD (21)
Прирост в месяц:
151.34%
Годовой прогноз:
1 836.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 837.22 USD
Максимальная:
2 590.95 USD (94.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.09% (2 590.95 USD)
По эквити:
7.83% (522.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1422
USDJPY 770
GBPUSD 387
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY -492
GBPUSD -180
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.3K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +268.20 USD
Худший трейд: -293 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +23.78 USD
Макс. убыток в серии: -395.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.