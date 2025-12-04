- Прирост
Всего трейдов:
3 405
Прибыльных трейдов:
1 862 (54.68%)
Убыточных трейдов:
1 543 (45.32%)
Лучший трейд:
268.20 USD
Худший трейд:
-292.86 USD
Общая прибыль:
21 057.42 USD (885 539 pips)
Общий убыток:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (23.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.75 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.29%
Макс. загрузка депозита:
4.33%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
2 033 (59.71%)
Коротких трейдов:
1 372 (40.29%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
11.31 USD
Средний убыток:
-11.05 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-395.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 407.29 USD (21)
Прирост в месяц:
151.34%
Годовой прогноз:
1 836.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 837.22 USD
Максимальная:
2 590.95 USD (94.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.09% (2 590.95 USD)
По эквити:
7.83% (522.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1422
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +268.20 USD
Худший трейд: -293 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +23.78 USD
Макс. убыток в серии: -395.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-52%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
60
100%
3 405
54%
94%
1.23
1.18
USD
USD
94%
1:500