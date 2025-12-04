- Incremento
Total de Trades:
3 408
Transacciones Rentables:
1 865 (54.72%)
Transacciones Irrentables:
1 543 (45.28%)
Mejor transacción:
268.20 USD
Peor transacción:
-292.86 USD
Beneficio Bruto:
21 078.07 USD (887 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (23.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
458.75 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
46.44%
Carga máxima del depósito:
4.33%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
2 036 (59.74%)
Transacciones Cortas:
1 372 (40.26%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
11.30 USD
Pérdidas medias:
-11.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-395.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 407.29 USD (21)
Crecimiento al mes:
64.51%
Pronóstico anual:
782.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 837.22 USD
Máxima:
2 590.95 USD (94.09%)
Reducción relativa:
De balance:
94.09% (2 590.95 USD)
De fondos:
7.83% (522.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1425
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.4K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|158K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Mejor transacción: +268.20 USD
Peor transacción: -293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +23.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -395.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
