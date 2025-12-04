SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FXG
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 comentarios
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -52%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 408
Transacciones Rentables:
1 865 (54.72%)
Transacciones Irrentables:
1 543 (45.28%)
Mejor transacción:
268.20 USD
Peor transacción:
-292.86 USD
Beneficio Bruto:
21 078.07 USD (887 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 050.44 USD (757 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (23.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
458.75 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
46.44%
Carga máxima del depósito:
4.33%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
2 036 (59.74%)
Transacciones Cortas:
1 372 (40.26%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
11.30 USD
Pérdidas medias:
-11.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-395.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 407.29 USD (21)
Crecimiento al mes:
64.51%
Pronóstico anual:
782.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 837.22 USD
Máxima:
2 590.95 USD (94.09%)
Reducción relativa:
De balance:
94.09% (2 590.95 USD)
De fondos:
7.83% (522.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1425
USDJPY 770
GBPUSD 387
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.4K
USDJPY -492
GBPUSD -180
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 158K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.3K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +268.20 USD
Peor transacción: -293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +23.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -395.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
otros 44...
No hay comentarios
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.