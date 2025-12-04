SegnaliSezioni
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 242
Profit Trade:
1 733 (53.45%)
Loss Trade:
1 509 (46.55%)
Best Trade:
268.20 USD
Worst Trade:
-292.86 USD
Profitto lordo:
17 919.06 USD (798 010 pips)
Perdita lorda:
-16 239.93 USD (725 006 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (23.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.75 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
57.81%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
1 906 (58.79%)
Short Trade:
1 336 (41.21%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
10.34 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-395.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 407.29 USD (21)
Crescita mensile:
125.55%
Previsione annuale:
1 523.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 837.22 USD
Massimale:
2 590.95 USD (94.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.09% (2 590.95 USD)
Per equità:
0.30% (14.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1266
USDJPY 766
GBPUSD 384
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.1K
USDJPY -519
GBPUSD -200
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 102K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.9K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.20 USD
Worst Trade: -293 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +23.78 USD
Massima perdita consecutiva: -395.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
44 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
