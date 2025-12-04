- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 242
Profit Trade:
1 733 (53.45%)
Loss Trade:
1 509 (46.55%)
Best Trade:
268.20 USD
Worst Trade:
-292.86 USD
Profitto lordo:
17 919.06 USD (798 010 pips)
Perdita lorda:
-16 239.93 USD (725 006 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (23.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.75 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
57.81%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
1 906 (58.79%)
Short Trade:
1 336 (41.21%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
10.34 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-395.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 407.29 USD (21)
Crescita mensile:
125.55%
Previsione annuale:
1 523.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 837.22 USD
Massimale:
2 590.95 USD (94.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.09% (2 590.95 USD)
Per equità:
0.30% (14.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1266
|USDJPY
|766
|GBPUSD
|384
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.1K
|USDJPY
|-519
|GBPUSD
|-200
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|102K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.9K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +268.20 USD
Worst Trade: -293 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +23.78 USD
Massima perdita consecutiva: -395.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
