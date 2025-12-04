- 자본
- 축소
트레이드:
3 442
이익 거래:
1 897 (55.11%)
손실 거래:
1 545 (44.89%)
최고의 거래:
268.20 USD
최악의 거래:
-292.86 USD
총 수익:
21 513.49 USD (908 935 pips)
총 손실:
-17 073.85 USD (757 763 pips)
연속 최대 이익:
39 (23.78 USD)
연속 최대 이익:
458.75 USD (31)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
50.29%
최대 입금량:
4.33%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.71
롱(주식매수):
2 069 (60.11%)
숏(주식차입매도):
1 373 (39.89%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
11.34 USD
평균 손실:
-11.05 USD
연속 최대 손실:
48 (-395.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 407.29 USD (21)
월별 성장률:
49.61%
연간 예측:
601.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 837.22 USD
최대한의:
2 590.95 USD (94.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
94.09% (2 590.95 USD)
자본금별:
7.83% (522.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1459
|USDJPY
|770
|GBPUSD
|387
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.8K
|USDJPY
|-492
|GBPUSD
|-180
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|179K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.3K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +268.20 USD
최악의 거래: -293 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +23.78 USD
연속 최대 손실: -395.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
