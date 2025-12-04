- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 242
Kârla kapanan işlemler:
1 733 (53.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 509 (46.55%)
En iyi işlem:
268.20 USD
En kötü işlem:
-292.86 USD
Brüt kâr:
17 919.06 USD (798 010 pips)
Brüt zarar:
-16 239.93 USD (725 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (23.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.75 USD (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
47.93%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
1 906 (58.79%)
Satış işlemleri:
1 336 (41.21%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
10.34 USD
Ortalama zarar:
-10.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-395.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 407.29 USD (21)
Aylık büyüme:
125.55%
Yıllık tahmin:
1 523.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 837.22 USD
Maksimum:
2 590.95 USD (94.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.09% (2 590.95 USD)
Varlığa göre:
0.30% (14.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1266
|USDJPY
|766
|GBPUSD
|384
|CHFJPY
|379
|EURUSD
|378
|EURJPY
|68
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.1K
|USDJPY
|-519
|GBPUSD
|-200
|CHFJPY
|223
|EURUSD
|67
|EURJPY
|-989
|AUDJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|102K
|USDJPY
|-17K
|GBPUSD
|-3.9K
|CHFJPY
|22K
|EURUSD
|5.6K
|EURJPY
|-34K
|AUDJPY
|9
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +268.20 USD
En kötü işlem: -293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +23.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.61 × 31
|
ICMarketsSC-Live11
|0.74 × 121
|
ICMarkets-Live11
|0.97 × 31
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1234
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.36 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.47 × 4779
|
ICMarketsSC-Live06
|1.65 × 84
|
ICMarkets-Live14
|1.67 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|1.73 × 1655
|
ICMarkets-Live20
|1.76 × 148
|
ICMarkets-Live12
|1.85 × 488
|
ICMarketsSC-Live22
|1.96 × 159
|
VantageFXInternational-Live 3
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|2.16 × 199
|
Tickmill-Live05
|2.26 × 50
İnceleme yok
