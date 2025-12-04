SinyallerBölümler
Lai Yin Wong

FXG

Lai Yin Wong
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -68%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 242
Kârla kapanan işlemler:
1 733 (53.45%)
Zararla kapanan işlemler:
1 509 (46.55%)
En iyi işlem:
268.20 USD
En kötü işlem:
-292.86 USD
Brüt kâr:
17 919.06 USD (798 010 pips)
Brüt zarar:
-16 239.93 USD (725 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (23.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.75 USD (31)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
47.93%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
1 906 (58.79%)
Satış işlemleri:
1 336 (41.21%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
10.34 USD
Ortalama zarar:
-10.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-395.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 407.29 USD (21)
Aylık büyüme:
125.55%
Yıllık tahmin:
1 523.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 837.22 USD
Maksimum:
2 590.95 USD (94.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.09% (2 590.95 USD)
Varlığa göre:
0.30% (14.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1266
USDJPY 766
GBPUSD 384
CHFJPY 379
EURUSD 378
EURJPY 68
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.1K
USDJPY -519
GBPUSD -200
CHFJPY 223
EURUSD 67
EURJPY -989
AUDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 102K
USDJPY -17K
GBPUSD -3.9K
CHFJPY 22K
EURUSD 5.6K
EURJPY -34K
AUDJPY 9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.20 USD
En kötü işlem: -293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +23.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.61 × 31
ICMarketsSC-Live11
0.74 × 121
ICMarkets-Live11
0.97 × 31
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1234
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.36 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.47 × 4779
ICMarketsSC-Live06
1.65 × 84
ICMarkets-Live14
1.67 × 18
ICMarketsSC-Live12
1.73 × 1655
ICMarkets-Live20
1.76 × 148
ICMarkets-Live12
1.85 × 488
ICMarketsSC-Live22
1.96 × 159
VantageFXInternational-Live 3
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
2.16 × 199
Tickmill-Live05
2.26 × 50
44 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
