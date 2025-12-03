- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
354
盈利交易:
167 (47.17%)
亏损交易:
187 (52.82%)
最好交易:
21.92 USD
最差交易:
-16.28 USD
毛利:
1 916.66 USD (96 829 pips)
毛利亏损:
-2 195.75 USD (111 166 pips)
最大连续赢利:
10 (78.96 USD)
最大连续盈利:
103.04 USD (6)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
21.70%
最大入金加载:
59.69%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.56
长期交易:
163 (46.05%)
短期交易:
191 (53.95%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.79 USD
平均利润:
11.48 USD
平均损失:
-11.74 USD
最大连续失误:
14 (-85.70 USD)
最大连续亏损:
-85.70 USD (14)
每月增长:
-55.82%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
279.09 USD
最大值:
495.07 USD (69.15%)
相对跌幅:
结余:
69.15% (495.07 USD)
净值:
8.04% (20.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-279
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.92 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +78.96 USD
最大连续亏损: -85.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-56%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
5
96%
354
47%
22%
0.87
-0.79
USD
USD
69%
1:500