СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Win20028663
Gui Jiang Zhao

Win20028663

Gui Jiang Zhao
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -56%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
167 (47.17%)
Убыточных трейдов:
187 (52.82%)
Лучший трейд:
21.92 USD
Худший трейд:
-16.28 USD
Общая прибыль:
1 916.66 USD (96 829 pips)
Общий убыток:
-2 195.75 USD (111 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (78.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.04 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
21.70%
Макс. загрузка депозита:
59.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
163 (46.05%)
Коротких трейдов:
191 (53.95%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
11.48 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-85.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.70 USD (14)
Прирост в месяц:
-55.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.09 USD
Максимальная:
495.07 USD (69.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.15% (495.07 USD)
По эквити:
8.04% (20.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -279
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.92 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +78.96 USD
Макс. убыток в серии: -85.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.19 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Win20028663
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
221
USD
5
96%
354
47%
22%
0.87
-0.79
USD
69%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.