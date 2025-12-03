- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
167 (47.17%)
Убыточных трейдов:
187 (52.82%)
Лучший трейд:
21.92 USD
Худший трейд:
-16.28 USD
Общая прибыль:
1 916.66 USD (96 829 pips)
Общий убыток:
-2 195.75 USD (111 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (78.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
103.04 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
21.70%
Макс. загрузка депозита:
59.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
163 (46.05%)
Коротких трейдов:
191 (53.95%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.79 USD
Средняя прибыль:
11.48 USD
Средний убыток:
-11.74 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-85.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.70 USD (14)
Прирост в месяц:
-55.82%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
279.09 USD
Максимальная:
495.07 USD (69.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.15% (495.07 USD)
По эквити:
8.04% (20.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-279
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
5
96%
354
47%
22%
0.87
-0.79
USD
USD
69%
1:500