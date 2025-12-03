- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
356
利益トレード:
168 (47.19%)
損失トレード:
188 (52.81%)
ベストトレード:
21.92 USD
最悪のトレード:
-16.28 USD
総利益:
1 921.09 USD (97 272 pips)
総損失:
-2 203.32 USD (111 922 pips)
最大連続の勝ち:
10 (78.96 USD)
最大連続利益:
103.04 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
16.46%
最大入金額:
59.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
165 (46.35%)
短いトレード:
191 (53.65%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.79 USD
平均利益:
11.44 USD
平均損失:
-11.72 USD
最大連続の負け:
14 (-85.70 USD)
最大連続損失:
-85.70 USD (14)
月間成長:
-56.15%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
282.23 USD
最大の:
498.21 USD (69.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.58% (498.21 USD)
エクイティによる:
8.04% (20.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-282
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.92 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +78.96 USD
最大連続損失: -85.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-56%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
5
96%
356
47%
16%
0.87
-0.79
USD
USD
70%
1:500