Negociações:
356
Negociações com lucro:
168 (47.19%)
Negociações com perda:
188 (52.81%)
Melhor negociação:
21.92 USD
Pior negociação:
-16.28 USD
Lucro bruto:
1 921.09 USD (97 272 pips)
Perda bruta:
-2 203.32 USD (111 922 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (78.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.04 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
16.46%
Depósito máximo carregado:
59.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
165 (46.35%)
Negociações curtas:
191 (53.65%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.79 USD
Lucro médio:
11.44 USD
Perda média:
-11.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-85.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.70 USD (14)
Crescimento mensal:
-56.15%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
282.23 USD
Máximo:
498.21 USD (69.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.58% (498.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.04% (20.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-282
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.92 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +78.96 USD
Máxima perda consecutiva: -85.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-56%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
5
96%
356
47%
16%
0.87
-0.79
USD
USD
70%
1:500