El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16 0.00 × 4 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 1.42 × 38 KVBPrimeLimited-Live 1.65 × 117 FOREX.comGlobal-Live 117 6.00 × 4 Swissquote-Live6 7.59 × 83 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada