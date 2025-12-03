- Incremento
Total de Trades:
356
Transacciones Rentables:
168 (47.19%)
Transacciones Irrentables:
188 (52.81%)
Mejor transacción:
21.92 USD
Peor transacción:
-16.28 USD
Beneficio Bruto:
1 921.09 USD (97 272 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 203.32 USD (111 922 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (78.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
103.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
16.46%
Carga máxima del depósito:
59.69%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
165 (46.35%)
Transacciones Cortas:
191 (53.65%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.79 USD
Beneficio medio:
11.44 USD
Pérdidas medias:
-11.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-85.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.70 USD (14)
Crecimiento al mes:
-56.15%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
282.23 USD
Máxima:
498.21 USD (69.58%)
Reducción relativa:
De balance:
69.58% (498.21 USD)
De fondos:
8.04% (20.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-282
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.92 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +78.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
