Trades insgesamt:
363
Gewinntrades:
170 (46.83%)
Verlusttrades:
193 (53.17%)
Bester Trade:
21.92 USD
Schlechtester Trade:
-16.28 USD
Bruttoprofit:
1 934.40 USD (98 603 pips)
Bruttoverlust:
-2 240.05 USD (115 594 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (78.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.04 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
16.46%
Max deposit load:
59.69%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.59
Long-Positionen:
169 (46.56%)
Short-Positionen:
194 (53.44%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-85.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.70 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-58.82%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
305.65 USD
Maximaler:
521.63 USD (72.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.86% (521.63 USD)
Kapital:
8.04% (20.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-306
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +21.92 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +78.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
