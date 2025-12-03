- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
198
Profit Trade:
108 (54.54%)
Loss Trade:
90 (45.45%)
Best Trade:
21.92 USD
Worst Trade:
-16.28 USD
Profitto lordo:
1 230.24 USD (61 482 pips)
Perdita lorda:
-1 109.02 USD (55 394 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (78.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.04 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
24.21%
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
95 (47.98%)
Short Trade:
103 (52.02%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
11.39 USD
Perdita media:
-12.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.22 USD (5)
Crescita mensile:
24.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.36 USD
Massimale:
131.78 USD (22.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.43% (131.78 USD)
Per equità:
1.67% (10.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|121
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.92 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +78.96 USD
Massima perdita consecutiva: -61.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
2
100%
198
54%
24%
1.10
0.61
USD
USD
22%
1:500