- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
97 (78.22%)
亏损交易:
27 (21.77%)
最好交易:
7.98 USD
最差交易:
-7.85 USD
毛利:
88.92 USD (58 798 pips)
毛利亏损:
-65.69 USD (65 653 pips)
最大连续赢利:
18 (5.84 USD)
最大连续盈利:
21.03 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
61.33%
最大入金加载:
8.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.12
长期交易:
81 (65.32%)
短期交易:
43 (34.68%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
-2.43 USD
最大连续失误:
4 (-5.82 USD)
最大连续亏损:
-20.71 USD (3)
每月增长:
23.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.38 USD
最大值:
20.71 USD (16.79%)
相对跌幅:
结余:
16.79% (20.71 USD)
净值:
25.39% (27.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|123
|EURUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|23
|EURUSDm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|-6.8K
|EURUSDm#
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.98 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5.84 USD
最大连续亏损: -5.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal mirrors the real trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
4
100%
124
78%
61%
1.35
0.19
USD
USD
25%
1:500