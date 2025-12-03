信号部分
Nguyen Chung

One Minute Grid

Nguyen Chung
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
124
盈利交易:
97 (78.22%)
亏损交易:
27 (21.77%)
最好交易:
7.98 USD
最差交易:
-7.85 USD
毛利:
88.92 USD (58 798 pips)
毛利亏损:
-65.69 USD (65 653 pips)
最大连续赢利:
18 (5.84 USD)
最大连续盈利:
21.03 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
61.33%
最大入金加载:
8.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.12
长期交易:
81 (65.32%)
短期交易:
43 (34.68%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
-2.43 USD
最大连续失误:
4 (-5.82 USD)
最大连续亏损:
-20.71 USD (3)
每月增长:
23.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.38 USD
最大值:
20.71 USD (16.79%)
相对跌幅:
结余:
16.79% (20.71 USD)
净值:
25.39% (27.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 123
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 23
EURUSDm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# -6.8K
EURUSDm# -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal mirrors the real trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


没有评论
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
One Minute Grid
每月30 USD
23%
0
0
USD
123
USD
4
100%
124
78%
61%
1.35
0.19
USD
25%
1:500
