Nguyen Chung

One Minute Grid

Nguyen Chung
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
97 (78.22%)
Transacciones Irrentables:
27 (21.77%)
Mejor transacción:
7.98 USD
Peor transacción:
-7.85 USD
Beneficio Bruto:
88.92 USD (58 798 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.69 USD (65 653 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (5.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.03 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
61.33%
Carga máxima del depósito:
8.74%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.12
Transacciones Largas:
81 (65.32%)
Transacciones Cortas:
43 (34.68%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
0.92 USD
Pérdidas medias:
-2.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.71 USD (3)
Crecimiento al mes:
23.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.38 USD
Máxima:
20.71 USD (16.79%)
Reducción relativa:
De balance:
16.79% (20.71 USD)
De fondos:
25.39% (27.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 123
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 23
EURUSDm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# -6.8K
EURUSDm# -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.98 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +5.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal mirrors the real trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
