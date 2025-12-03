- 成長
トレード:
124
利益トレード:
97 (78.22%)
損失トレード:
27 (21.77%)
ベストトレード:
7.98 USD
最悪のトレード:
-7.85 USD
総利益:
88.92 USD (58 798 pips)
総損失:
-65.69 USD (65 653 pips)
最大連続の勝ち:
18 (5.84 USD)
最大連続利益:
21.03 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
61.33%
最大入金額:
8.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.12
長いトレード:
81 (65.32%)
短いトレード:
43 (34.68%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
0.92 USD
平均損失:
-2.43 USD
最大連続の負け:
4 (-5.82 USD)
最大連続損失:
-20.71 USD (3)
月間成長:
23.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.38 USD
最大の:
20.71 USD (16.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.79% (20.71 USD)
エクイティによる:
25.39% (27.56 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal mirrors the real trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
