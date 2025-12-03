SinaisSeções
Nguyen Chung

One Minute Grid

Nguyen Chung
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
97 (78.22%)
Negociações com perda:
27 (21.77%)
Melhor negociação:
7.98 USD
Pior negociação:
-7.85 USD
Lucro bruto:
88.92 USD (58 798 pips)
Perda bruta:
-65.69 USD (65 653 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (5.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.03 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
61.33%
Depósito máximo carregado:
8.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
81 (65.32%)
Negociações curtas:
43 (34.68%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.71 USD (3)
Crescimento mensal:
23.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.38 USD
Máximo:
20.71 USD (16.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.79% (20.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.39% (27.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 123
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 23
EURUSDm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# -6.8K
EURUSDm# -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.98 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5.84 USD
Máxima perda consecutiva: -5.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal mirrors the real trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


Sem comentários
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
