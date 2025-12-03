- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
97 (78.22%)
Negociações com perda:
27 (21.77%)
Melhor negociação:
7.98 USD
Pior negociação:
-7.85 USD
Lucro bruto:
88.92 USD (58 798 pips)
Perda bruta:
-65.69 USD (65 653 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (5.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.03 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
61.33%
Depósito máximo carregado:
8.74%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.12
Negociações longas:
81 (65.32%)
Negociações curtas:
43 (34.68%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
0.92 USD
Perda média:
-2.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.71 USD (3)
Crescimento mensal:
23.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.38 USD
Máximo:
20.71 USD (16.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.79% (20.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.39% (27.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|123
|EURUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|23
|EURUSDm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|-6.8K
|EURUSDm#
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.98 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +5.84 USD
Máxima perda consecutiva: -5.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal mirrors the real trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
4
100%
124
78%
61%
1.35
0.19
USD
USD
25%
1:500