Nguyen Chung

One Minute Grid

Nguyen Chung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
105 (78.94%)
Verlusttrades:
28 (21.05%)
Bester Trade:
7.98 USD
Schlechtester Trade:
-7.85 USD
Bruttoprofit:
96.11 USD (64 409 pips)
Bruttoverlust:
-69.87 USD (69 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (5.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.03 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
53.31%
Max deposit load:
8.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.27
Long-Positionen:
89 (66.92%)
Short-Positionen:
44 (33.08%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.71 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.38 USD
Maximaler:
20.71 USD (16.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.79% (20.71 USD)
Kapital:
25.39% (27.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 132
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 26
EURUSDm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# -5.4K
EURUSDm# -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.98 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal mirrors the real trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

