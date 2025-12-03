- Wachstum
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
105 (78.94%)
Verlusttrades:
28 (21.05%)
Bester Trade:
7.98 USD
Schlechtester Trade:
-7.85 USD
Bruttoprofit:
96.11 USD (64 409 pips)
Bruttoverlust:
-69.87 USD (69 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (5.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.03 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
53.31%
Max deposit load:
8.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.27
Long-Positionen:
89 (66.92%)
Short-Positionen:
44 (33.08%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.71 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.38 USD
Maximaler:
20.71 USD (16.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.79% (20.71 USD)
Kapital:
25.39% (27.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|132
|EURUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|26
|EURUSDm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|-5.4K
|EURUSDm#
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.98 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal mirrors the real trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
