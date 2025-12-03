СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / One Minute Grid
Nguyen Chung

One Minute Grid

Nguyen Chung
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
97 (78.22%)
Убыточных трейдов:
27 (21.77%)
Лучший трейд:
7.98 USD
Худший трейд:
-7.85 USD
Общая прибыль:
88.92 USD (58 798 pips)
Общий убыток:
-65.69 USD (65 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (5.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.33%
Макс. загрузка депозита:
8.74%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
81 (65.32%)
Коротких трейдов:
43 (34.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-2.43 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.71 USD (3)
Прирост в месяц:
23.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.38 USD
Максимальная:
20.71 USD (16.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.79% (20.71 USD)
По эквити:
25.39% (27.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 123
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 23
EURUSDm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# -6.8K
EURUSDm# -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.98 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.84 USD
Макс. убыток в серии: -5.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.

This signal mirrors the real trading performance of my EA:

Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
One Minute Grid
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
123
USD
4
100%
124
78%
61%
1.35
0.19
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.