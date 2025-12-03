- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
124
Прибыльных трейдов:
97 (78.22%)
Убыточных трейдов:
27 (21.77%)
Лучший трейд:
7.98 USD
Худший трейд:
-7.85 USD
Общая прибыль:
88.92 USD (58 798 pips)
Общий убыток:
-65.69 USD (65 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (5.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
61.33%
Макс. загрузка депозита:
8.74%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
81 (65.32%)
Коротких трейдов:
43 (34.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-2.43 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.71 USD (3)
Прирост в месяц:
23.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.38 USD
Максимальная:
20.71 USD (16.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.79% (20.71 USD)
По эквити:
25.39% (27.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|123
|EURUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|23
|EURUSDm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|-6.8K
|EURUSDm#
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.98 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.84 USD
Макс. убыток в серии: -5.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal mirrors the real trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
