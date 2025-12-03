- 자본
- 축소
트레이드:
158
이익 거래:
126 (79.74%)
손실 거래:
32 (20.25%)
최고의 거래:
7.98 USD
최악의 거래:
-7.85 USD
총 수익:
110.99 USD (76 714 pips)
총 손실:
-76.74 USD (76 697 pips)
연속 최대 이익:
18 (5.84 USD)
연속 최대 이익:
21.03 USD (9)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
42.31%
최대 입금량:
8.74%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.65
롱(주식매수):
113 (71.52%)
숏(주식차입매도):
45 (28.48%)
수익 요인:
1.45
기대수익:
0.22 USD
평균 이익:
0.88 USD
평균 손실:
-2.40 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.82 USD)
연속 최대 손실:
-20.71 USD (3)
월별 성장률:
23.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.38 USD
최대한의:
20.71 USD (16.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.79% (20.71 USD)
자본금별:
25.39% (27.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|157
|EURUSDm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|34
|EURUSDm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|36
|EURUSDm#
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.98 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +5.84 USD
연속 최대 손실: -5.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Welcome to my official trading signal based on the Expert Advisor Gold 1 Minute Grid, a powerful and well-structured grid system designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe.
This signal is for Micro accounts.
This signal reflects the actual trading performance of my EA:
Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
