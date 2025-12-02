- 成长
交易:
243
盈利交易:
128 (52.67%)
亏损交易:
115 (47.33%)
最好交易:
150.00 USD
最差交易:
-155.00 USD
毛利:
1 746.44 USD (445 513 pips)
毛利亏损:
-930.24 USD (532 688 pips)
最大连续赢利:
11 (109.92 USD)
最大连续盈利:
177.08 USD (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
75.84%
最大入金加载:
26.33%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
4 小时
采收率:
5.11
长期交易:
126 (51.85%)
短期交易:
117 (48.15%)
利润因子:
1.88
预期回报:
3.36 USD
平均利润:
13.64 USD
平均损失:
-8.09 USD
最大连续失误:
9 (-107.30 USD)
最大连续亏损:
-158.28 USD (2)
每月增长:
9.88%
年度预测:
119.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
159.61 USD (2.99%)
相对跌幅:
结余:
2.99% (159.61 USD)
净值:
6.17% (357.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|226
|AUDCADm
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|684
|AUDCADm
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-89K
|AUDCADm
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +150.00 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +109.92 USD
最大连续亏损: -107.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
6
100%
243
52%
76%
1.87
3.36
USD
USD
6%
1:200