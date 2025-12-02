SinaisSeções
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
247
Negociações com lucro:
132 (53.44%)
Negociações com perda:
115 (46.56%)
Melhor negociação:
150.00 USD
Pior negociação:
-155.00 USD
Lucro bruto:
1 776.02 USD (475 092 pips)
Perda bruta:
-930.24 USD (532 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (109.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
177.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
73.11%
Depósito máximo carregado:
26.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
5.30
Negociações longas:
126 (51.01%)
Negociações curtas:
121 (48.99%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
3.42 USD
Lucro médio:
13.45 USD
Perda média:
-8.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-107.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.28 USD (2)
Crescimento mensal:
9.75%
Previsão anual:
118.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
159.61 USD (2.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.99% (159.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.17% (357.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 230
AUDCADm 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 714
AUDCADm 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -59K
AUDCADm 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +150.00 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +109.92 USD
Máxima perda consecutiva: -107.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Sem comentários
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
