Negociações:
247
Negociações com lucro:
132 (53.44%)
Negociações com perda:
115 (46.56%)
Melhor negociação:
150.00 USD
Pior negociação:
-155.00 USD
Lucro bruto:
1 776.02 USD (475 092 pips)
Perda bruta:
-930.24 USD (532 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (109.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
177.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
73.11%
Depósito máximo carregado:
26.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
5.30
Negociações longas:
126 (51.01%)
Negociações curtas:
121 (48.99%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
3.42 USD
Lucro médio:
13.45 USD
Perda média:
-8.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-107.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.28 USD (2)
Crescimento mensal:
9.75%
Previsão anual:
118.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
159.61 USD (2.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.99% (159.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.17% (357.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|230
|AUDCADm
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|714
|AUDCADm
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-59K
|AUDCADm
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +150.00 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +109.92 USD
Máxima perda consecutiva: -107.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
6
100%
247
53%
73%
1.90
3.42
USD
USD
6%
1:200