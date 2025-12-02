SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EXN Vippromax1
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 17%
Exness-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
247
Transacciones Rentables:
132 (53.44%)
Transacciones Irrentables:
115 (46.56%)
Mejor transacción:
150.00 USD
Peor transacción:
-155.00 USD
Beneficio Bruto:
1 776.02 USD (475 092 pips)
Pérdidas Brutas:
-930.24 USD (532 688 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (109.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
177.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
73.11%
Carga máxima del depósito:
26.33%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
5.30
Transacciones Largas:
126 (51.01%)
Transacciones Cortas:
121 (48.99%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
3.42 USD
Beneficio medio:
13.45 USD
Pérdidas medias:
-8.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-107.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-158.28 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.75%
Pronóstico anual:
118.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
159.61 USD (2.99%)
Reducción relativa:
De balance:
2.99% (159.61 USD)
De fondos:
6.17% (357.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 230
AUDCADm 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 714
AUDCADm 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -59K
AUDCADm 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +150.00 USD
Peor transacción: -155 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +109.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
No hay comentarios
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EXN Vippromax1
30 USD al mes
17%
0
0
USD
5.8K
USD
6
100%
247
53%
73%
1.90
3.42
USD
6%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.