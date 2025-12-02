- 자본
- 축소
트레이드:
285
이익 거래:
164 (57.54%)
손실 거래:
121 (42.46%)
최고의 거래:
150.00 USD
최악의 거래:
-155.00 USD
총 수익:
2 058.48 USD (653 728 pips)
총 손실:
-972.02 USD (546 213 pips)
연속 최대 이익:
13 (83.72 USD)
연속 최대 이익:
177.08 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
71.90%
최대 입금량:
26.33%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
6.81
롱(주식매수):
150 (52.63%)
숏(주식차입매도):
135 (47.37%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
3.81 USD
평균 이익:
12.55 USD
평균 손실:
-8.03 USD
연속 최대 손실:
9 (-107.30 USD)
연속 최대 손실:
-158.28 USD (2)
월별 성장률:
9.38%
연간 예측:
113.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
159.61 USD (2.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.99% (159.61 USD)
자본금별:
9.96% (602.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|266
|AUDCADm
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|931
|AUDCADm
|155
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|105K
|AUDCADm
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +150.00 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +83.72 USD
연속 최대 손실: -107.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
리뷰 없음
