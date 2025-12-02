SignaleKategorien
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
252
Gewinntrades:
135 (53.57%)
Verlusttrades:
117 (46.43%)
Bester Trade:
150.00 USD
Schlechtester Trade:
-155.00 USD
Bruttoprofit:
1 788.22 USD (481 545 pips)
Bruttoverlust:
-933.52 USD (535 972 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (109.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
177.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
71.55%
Max deposit load:
26.33%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.35
Long-Positionen:
126 (50.00%)
Short-Positionen:
126 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.92
Mathematische Gewinnerwartung:
3.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-107.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-158.28 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.12%
Jahresprognose:
98.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
159.61 USD (2.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.99% (159.61 USD)
Kapital:
6.17% (357.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 235
AUDCADm 17
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 723
AUDCADm 132
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -56K
AUDCADm 1.8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +150.00 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
