Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
53 (63.85%)
Perte trades:
30 (36.14%)
Meilleure transaction:
150.00 USD
Pire transaction:
-155.00 USD
Bénéfice brut:
760.57 USD (238 679 pips)
Perte brute:
-326.26 USD (127 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (109.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
177.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.72
Longs trades:
62 (74.70%)
Courts trades:
21 (25.30%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
5.23 USD
Bénéfice moyen:
14.35 USD
Perte moyenne:
-10.88 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-90.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.70%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
159.61 USD (2.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 75
AUDCADm 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 390
AUDCADm 44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 110K
AUDCADm 683
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.00 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +109.92 USD
Perte consécutive maximale: -90.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
