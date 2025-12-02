- 成長
トレード:
247
利益トレード:
132 (53.44%)
損失トレード:
115 (46.56%)
ベストトレード:
150.00 USD
最悪のトレード:
-155.00 USD
総利益:
1 776.02 USD (475 092 pips)
総損失:
-930.24 USD (532 688 pips)
最大連続の勝ち:
11 (109.92 USD)
最大連続利益:
177.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
73.11%
最大入金額:
26.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
5.30
長いトレード:
126 (51.01%)
短いトレード:
121 (48.99%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
3.42 USD
平均利益:
13.45 USD
平均損失:
-8.09 USD
最大連続の負け:
9 (-107.30 USD)
最大連続損失:
-158.28 USD (2)
月間成長:
9.75%
年間予想:
118.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
159.61 USD (2.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.99% (159.61 USD)
エクイティによる:
6.17% (357.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|230
|AUDCADm
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|714
|AUDCADm
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-59K
|AUDCADm
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +150.00 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +109.92 USD
最大連続損失: -107.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
