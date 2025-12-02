SegnaliSezioni
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
53 (63.85%)
Loss Trade:
30 (36.14%)
Best Trade:
150.00 USD
Worst Trade:
-155.00 USD
Profitto lordo:
760.57 USD (238 679 pips)
Perdita lorda:
-326.26 USD (127 970 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (109.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.08 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
62 (74.70%)
Short Trade:
21 (25.30%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
5.23 USD
Profitto medio:
14.35 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-90.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.28 USD (2)
Crescita mensile:
8.70%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
159.61 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 75
AUDCADm 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 390
AUDCADm 44
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 110K
AUDCADm 683
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.00 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.92 USD
Massima perdita consecutiva: -90.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
