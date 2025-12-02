SinyallerBölümler
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
53 (63.85%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (36.14%)
En iyi işlem:
150.00 USD
En kötü işlem:
-155.00 USD
Brüt kâr:
760.57 USD (238 679 pips)
Brüt zarar:
-326.26 USD (127 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (109.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.08 USD (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
62 (74.70%)
Satış işlemleri:
21 (25.30%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
14.35 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-90.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.28 USD (2)
Aylık büyüme:
8.70%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
159.61 USD (2.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 75
AUDCADm 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 390
AUDCADm 44
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 110K
AUDCADm 683
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.00 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +109.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
