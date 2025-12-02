СигналыРазделы
Duong Xuan Dong

EXN Vippromax1

Duong Xuan Dong
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
123 (54.42%)
Убыточных трейдов:
103 (45.58%)
Лучший трейд:
150.00 USD
Худший трейд:
-155.00 USD
Общая прибыль:
1 593.24 USD (429 196 pips)
Общий убыток:
-795.35 USD (444 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
177.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.03%
Макс. загрузка депозита:
26.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.00
Длинных трейдов:
126 (55.75%)
Коротких трейдов:
100 (44.25%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
3.53 USD
Средняя прибыль:
12.95 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-107.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.28 USD (2)
Прирост в месяц:
9.13%
Годовой прогноз:
110.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
159.61 USD (2.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.99% (159.61 USD)
По эквити:
4.43% (253.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 209
AUDCADm 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 666
AUDCADm 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -17K
AUDCADm 1.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +150.00 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +109.92 USD
Макс. убыток в серии: -107.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Нет отзывов
2025.12.18 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 6.75% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.68% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
