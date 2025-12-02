- Прирост
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
123 (54.42%)
Убыточных трейдов:
103 (45.58%)
Лучший трейд:
150.00 USD
Худший трейд:
-155.00 USD
Общая прибыль:
1 593.24 USD (429 196 pips)
Общий убыток:
-795.35 USD (444 898 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (109.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
177.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
74.03%
Макс. загрузка депозита:
26.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
5.00
Длинных трейдов:
126 (55.75%)
Коротких трейдов:
100 (44.25%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
3.53 USD
Средняя прибыль:
12.95 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-107.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.28 USD (2)
Прирост в месяц:
9.13%
Годовой прогноз:
110.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
159.61 USD (2.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.99% (159.61 USD)
По эквити:
4.43% (253.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|209
|AUDCADm
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|666
|AUDCADm
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-17K
|AUDCADm
|1.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Chiến lược giao dịch bền vững tại sàn Exness, đòn bẩy 1:200. Liên hệ Tele: stevenduong999. Zalo: 0986296256
