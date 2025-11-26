- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 640
盈利交易:
1 183 (72.13%)
亏损交易:
457 (27.87%)
最好交易:
140.50 USD
最差交易:
-59.45 USD
毛利:
3 239.11 USD (388 302 pips)
毛利亏损:
-1 535.99 USD (897 255 pips)
最大连续赢利:
61 (215.57 USD)
最大连续盈利:
586.53 USD (20)
夏普比率:
0.15
交易活动:
1.73%
最大入金加载:
31.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
5.12
长期交易:
646 (39.39%)
短期交易:
994 (60.61%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-3.36 USD
最大连续失误:
23 (-88.81 USD)
最大连续亏损:
-328.40 USD (8)
每月增长:
5.39%
年度预测:
65.37%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
8.27 USD
最大值:
332.60 USD (6.49%)
相对跌幅:
结余:
6.46% (331.20 USD)
净值:
1.25% (73.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1579
|BTCUSD
|52
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|86
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|BTCUSD
|-600K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +140.50 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +215.57 USD
最大连续亏损: -88.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
IC Market Test Account
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
39%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
18
2%
1 640
72%
2%
2.10
1.04
USD
USD
6%
1:500