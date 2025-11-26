信号部分
信号 / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 640
盈利交易:
1 183 (72.13%)
亏损交易:
457 (27.87%)
最好交易:
140.50 USD
最差交易:
-59.45 USD
毛利:
3 239.11 USD (388 302 pips)
毛利亏损:
-1 535.99 USD (897 255 pips)
最大连续赢利:
61 (215.57 USD)
最大连续盈利:
586.53 USD (20)
夏普比率:
0.15
交易活动:
1.73%
最大入金加载:
31.51%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
5.12
长期交易:
646 (39.39%)
短期交易:
994 (60.61%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-3.36 USD
最大连续失误:
23 (-88.81 USD)
最大连续亏损:
-328.40 USD (8)
每月增长:
5.39%
年度预测:
65.37%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
8.27 USD
最大值:
332.60 USD (6.49%)
相对跌幅:
结余:
6.46% (331.20 USD)
净值:
1.25% (73.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1579
BTCUSD 52
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 86
US30 5
NVDA.NAS 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 86K
BTCUSD -600K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +140.50 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +215.57 USD
最大连续亏损: -88.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 70
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 更多...
IC Market Test Account
没有评论
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
