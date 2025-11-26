- 자본
- 축소
트레이드:
1 998
이익 거래:
1 421 (71.12%)
손실 거래:
577 (28.88%)
최고의 거래:
153.50 USD
최악의 거래:
-71.50 USD
총 수익:
4 343.29 USD (455 422 pips)
총 손실:
-2 157.12 USD (930 428 pips)
연속 최대 이익:
61 (215.57 USD)
연속 최대 이익:
586.53 USD (20)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
1.73%
최대 입금량:
45.14%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
115
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
5.96
롱(주식매수):
785 (39.29%)
숏(주식차입매도):
1 213 (60.71%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
3.06 USD
평균 손실:
-3.74 USD
연속 최대 손실:
29 (-344.67 USD)
연속 최대 손실:
-344.67 USD (29)
월별 성장률:
10.98%
연간 예측:
133.21%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.27 USD
최대한의:
366.71 USD (5.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.46% (331.20 USD)
자본금별:
1.70% (99.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1933
|BTCUSD
|56
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.1K
|BTCUSD
|88
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|-577K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +153.50 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +215.57 USD
연속 최대 손실: -344.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.39 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
