시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 63 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 998
이익 거래:
1 421 (71.12%)
손실 거래:
577 (28.88%)
최고의 거래:
153.50 USD
최악의 거래:
-71.50 USD
총 수익:
4 343.29 USD (455 422 pips)
총 손실:
-2 157.12 USD (930 428 pips)
연속 최대 이익:
61 (215.57 USD)
연속 최대 이익:
586.53 USD (20)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
1.73%
최대 입금량:
45.14%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
115
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
5.96
롱(주식매수):
785 (39.29%)
숏(주식차입매도):
1 213 (60.71%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
1.09 USD
평균 이익:
3.06 USD
평균 손실:
-3.74 USD
연속 최대 손실:
29 (-344.67 USD)
연속 최대 손실:
-344.67 USD (29)
월별 성장률:
10.98%
연간 예측:
133.21%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.27 USD
최대한의:
366.71 USD (5.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.46% (331.20 USD)
자본금별:
1.70% (99.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1933
BTCUSD 56
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.1K
BTCUSD 88
US30 5
NVDA.NAS 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD -577K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +153.50 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +215.57 USD
연속 최대 손실: -344.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Neomarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.39 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
101 더...
IC Market Master Trade Account
리뷰 없음
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
복제

