SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 684
Gewinntrades:
1 216 (72.20%)
Verlusttrades:
468 (27.79%)
Bester Trade:
140.50 USD
Schlechtester Trade:
-59.45 USD
Bruttoprofit:
3 289.21 USD (407 909 pips)
Bruttoverlust:
-1 549.70 USD (898 355 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (215.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
586.53 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
1.73%
Max deposit load:
31.51%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
100
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
5.23
Long-Positionen:
667 (39.61%)
Short-Positionen:
1 017 (60.39%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-88.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-328.40 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.61%
Jahresprognose:
68.03%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.27 USD
Maximaler:
332.60 USD (6.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.46% (331.20 USD)
Kapital:
1.25% (73.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1620
BTCUSD 55
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 87
US30 5
NVDA.NAS 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 89K
BTCUSD -585K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +140.50 USD
Schlechtester Trade: -59 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.34 × 76
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
noch 98 ...
IC Market Test Account
Keine Bewertungen
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.