SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 341
Bénéfice trades:
964 (71.88%)
Perte trades:
377 (28.11%)
Meilleure transaction:
66.51 USD
Pire transaction:
-59.45 USD
Bénéfice brut:
2 695.18 USD (279 368 pips)
Perte brute:
-1 283.38 USD (811 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (215.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
586.53 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
60.05%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
4.24
Longs trades:
526 (39.22%)
Courts trades:
815 (60.78%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-3.40 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-88.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-328.40 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.11%
Prévision annuelle:
25.62%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.27 USD
Maximal:
332.60 USD (6.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.46% (331.20 USD)
Par fonds propres:
0.03% (1.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1305
BTCUSD 27
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 82
US30 5
NVDA.NAS 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
BTCUSD -611K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.51 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +215.57 USD
Perte consécutive maximale: -88.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 31
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real3
1.12 × 17
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
Exness-MT5Real35
1.50 × 36
97 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
IC Market Test Account
Aucun avis
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JA ICMarkets
99 USD par mois
32%
0
0
USD
5.8K
USD
14
2%
1 341
71%
60%
2.10
1.05
USD
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.