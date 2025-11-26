- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 635
Прибыльных трейдов:
1 179 (72.11%)
Убыточных трейдов:
456 (27.89%)
Лучший трейд:
140.50 USD
Худший трейд:
-59.45 USD
Общая прибыль:
3 228.97 USD (387 275 pips)
Общий убыток:
-1 533.79 USD (897 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (215.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
1.73%
Макс. загрузка депозита:
31.51%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
646 (39.51%)
Коротких трейдов:
989 (60.49%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-88.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.40 USD (8)
Прирост в месяц:
5.44%
Годовой прогноз:
66.02%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.27 USD
Максимальная:
332.60 USD (6.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.46% (331.20 USD)
По эквити:
1.25% (73.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1574
|BTCUSD
|52
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|86
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|-600K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +140.50 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +215.57 USD
Макс. убыток в серии: -88.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
еще 98...
