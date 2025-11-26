СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JA ICMarkets
Auw Jimmy

JA ICMarkets

Auw Jimmy
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 635
Прибыльных трейдов:
1 179 (72.11%)
Убыточных трейдов:
456 (27.89%)
Лучший трейд:
140.50 USD
Худший трейд:
-59.45 USD
Общая прибыль:
3 228.97 USD (387 275 pips)
Общий убыток:
-1 533.79 USD (897 059 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (215.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
586.53 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
1.73%
Макс. загрузка депозита:
31.51%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
646 (39.51%)
Коротких трейдов:
989 (60.49%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-3.36 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-88.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.40 USD (8)
Прирост в месяц:
5.44%
Годовой прогноз:
66.02%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.27 USD
Максимальная:
332.60 USD (6.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.46% (331.20 USD)
По эквити:
1.25% (73.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1574
BTCUSD 52
US30 8
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 86
US30 5
NVDA.NAS 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 85K
BTCUSD -600K
US30 5.2K
NVDA.NAS 37
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +140.50 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +215.57 USD
Макс. убыток в серии: -88.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.36 × 3457
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 98...
IC Market Test Account
Нет отзывов
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 14:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
High risk of negative slippage when copying deals
