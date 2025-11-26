- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 662
利益トレード:
1 198 (72.08%)
損失トレード:
464 (27.92%)
ベストトレード:
140.50 USD
最悪のトレード:
-59.45 USD
総利益:
3 262.32 USD (397 491 pips)
総損失:
-1 545.88 USD (898 072 pips)
最大連続の勝ち:
61 (215.57 USD)
最大連続利益:
586.53 USD (20)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
1.73%
最大入金額:
31.51%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
5.16
長いトレード:
652 (39.23%)
短いトレード:
1 010 (60.77%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-3.33 USD
最大連続の負け:
23 (-88.81 USD)
最大連続損失:
-328.40 USD (8)
月間成長:
5.28%
年間予想:
64.07%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.27 USD
最大の:
332.60 USD (6.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.46% (331.20 USD)
エクイティによる:
1.25% (73.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1600
|BTCUSD
|53
|US30
|8
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|86
|US30
|5
|NVDA.NAS
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|87K
|BTCUSD
|-593K
|US30
|5.2K
|NVDA.NAS
|37
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +140.50 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +215.57 USD
最大連続損失: -88.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
